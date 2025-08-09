Ciudad Juárez.– Con una inversión de 5 millones 105 mil 218 pesos, el presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar entregó la pavimentación de la calle Argelia, en el tramo que abarca de la calle Nueva Zelanda y la avenida Granjero.

Durante la entrega, el director de Obras Públicas informó que la obra abarcó una superficie de mil 309 metros cuadrados e incluyó también la aplicación de 361 metros lineales de señalética horizontal en el carril central, lo que mejora la seguridad vial y el orden del tránsito.

Como parte del trabajo adicional, la dirección de Servicios Públicos dio mantenimiento a 35 luminarias LED y se retiraron 6.5 toneladas de basura junto con 10 llantas.

Durante la entrega, la señora Josefina, vecina del sector, expresó que hacia 45 años de fundación de la colonia y no se contaba con calles pavimentadas, por lo que agradeció que se volverá a ver a esa colonia.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar reiteró su compromiso con la ciudadanía, destacando que estas obras son posibles gracias a la participación activa de las y los vecinos.