Ciudad Juárez.– Como parte del programa Cruzada por la Educación, esta mañana el alcalde Cruz Pérez Cuéllar llevó a cabo la entrega de mochilas, loncheras y útiles escolares a más de mil alumnos de la primaria Rubén Pérez Rasgado de la colonia Parajes del Sur, al suroriente de la ciudad. Esta entrega fue calificada por padres de familia como un apoyo en tiempos donde la economía del país no es la mejor.

"Este tipo de actividades ayuda enormemente a la economía familiar, sobre todo a los padres que tenemos varios hijos en edad escolar", le expresó Claudia Escobedo al edil a nombre de los padres de familia de la escuela primaria durante la entrega.

Vania Ríos Vargas agradeció en nombre de los estudiantes el apoyo, que es más que una mochila y unos útiles, "para nosotros representa una oportunidad, un impulso y un recordatorio de que no estamos solos en este camino de aprender", dijo la alumna.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar se dirigió a los padres para reconocer "que sacar a los hijos adelante es un proceso complicado y un gran esfuerzo", para luego destacar que esta entrega es un esfuerzo pequeño, y que el municipio de Juárez es el único en entregar.

El alcalde también les dijo a los presentes que, como parte de este programa del Gobierno Municipal, las y los estudiantes recibirán un total de 130 mil mochilas con útiles escolares, así como 30 mil loncheras con una inversión de 66 millones 580 mil pesos.