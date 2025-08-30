Ciudad Juárez.- Como parte de su agenda pública, este día el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, realizó la entrega de los trabajos de restauración de pasto sintético en una cancha de futbol ubicada en la colonia División del Norte.

La Dirección de Obras Públicas del Municipio llevó a cabo los trabajos en la cancha localizada en la calle Francisco Villa, donde se efectuó la restauración del pasto sintético en la cancha de usos múltiples, además de pintura e instalación de reja metálica.

Para las niñas y niños se rehabilitó el área de juegos existente con adoquín de caucho y se construyó un arenero con juegos infantiles nuevos.

La inversión para la rehabilitación de este espacio fue de 4 millones 859 mil 896 pesos.

Asimismo, el presidente municipal entregó un domo para una cancha en el parque Cementera, donde la inversión fue de 4 millones 466 mil 711 pesos, beneficiando a casi 800 usuarios.

El alcalde destacó que su administración se ha preocupado por brindar espacios de recreación seguros para niñas, niños y adolescentes del municipio.