Ciudad Juarez.– Este sábado el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar llevó a cabo la entrega del equipamiento para el parque Sol de la Montaña, en donde se benefició a más de 350 usuarios que regularmente asisten a este espacio.

La Dirección de Obras Públicas del Municipio llevó a cabo trabajos de intervención en el lugar donde se realizaron trabajos de despalmes, rehabilitación de rampas, mantenimiento a guarniciones, y además se colocaron guarniciones de concreto, andadores y estaciones de ejercicio.

El parque además fue mejorado con instalación de juegos nuevos, columpios y sube y baja, además de la rehabilitación de la cancha de usos múltiples, todo ello gracias a una inversión de 3 millones 050 mil pesos obtenidos de recursos del presupuesto participativo.

Durante la entrega, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar felicitó a los prominentes del proyecto por lograr una coordinación vecinal y con ello lograr ser ganadores en la jornada.

Asimismo, instó a los usuarios a hacer buen uso del parque ya que es patrimonio de todas y todos.

En la entrega también participaron el director de Servicios Públicos Cesar Tapia, Victor Valencia director de Atención Ciudadana del suroriente, así como Luis Fernando Rodriguez director de Centros Comunitarios.

