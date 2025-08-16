Ciudad Juárez.- Ante miles de fronterizos, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dio el banderazo de arranque para el festival "Juárez en la Juárez, Amor Eterno".

El gran evento dio inicio desde las 2:00 de la tarde en la emblemática avenida Juárez y terminará a las 2:00 de la mañana.

Poco antes de las 7:00 de la tarde, el edil encabezó la ceremonia protocolaria acompañado de distintos funcionarios y regidores.

"Es muy importante, porque más allá de que nos da mucho gusto de que vengan 20 mil personas y se la pasen muy bien y convivan en ambiente sano, es también un rescate de una de las avenidas más icónicas y representativas de Ciudad Juárez, que durante muchos años fue el símbolo de turismo. Entonces rescatar la avenida Juárez no tiene que ver nada más con el hecho de pasarla bien, tiene que ver con rescatar parte de la esencia de Ciudad Juárez", dijo el edil.

Pérez Cuéllar dijo también que apoyaba a los empresarios de dicha avenida para continuar con los cierres y lograr impulsar el turismo local e internacional.

"Si los empresarios se animan debemos de mantener esta calle por lo menos viernes y sábado cerrada para retomar el espíritu turístico en Juárez y que cada vez más gente se anime a venir aquí a pasarla bien, pero que no nada más se animen los y las de Juárez, sino también nuestros vecinos de El Paso y de las Cruces", afirmó Pérez Cuéllar.