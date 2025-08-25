Enseñarán programación, diseño y uso de la IA en los Cecytech

Ciudad Juárez.- A través de una alianza con organizaciones e instituciones, los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) estarán a la vanguardia en el uso y desarrollo de inteligencia artificial (IA).

El proceso de capacitación “Juárez IA Fluency” impactará a 300 alumnos, 30 docentes y 20 administrativos de seis planteles del Cecytech en la zona norte, en una colaboración con la Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE).

Orlando Daniel Avitia, director de Frente Norte, organismo que estará encargado de la capacitación, explicó que se trata de una iniciativa para mejorar la competitividad y fortalecer la región en temas de innovación, la cual es parte de la asociación civil Desarrollo Económico de Ciudad Juárez.

“La inteligencia artificial es una tecnología que está llegando si no a suplir, sí a reforzar labores; los estudiantes y los docentes, son los primeros que tienen que tener esta tecnología bien dominada para poder continuar en la cuestión laboral o seguir estudiando”, explicó sobre el motivo de acercar y fomentar el aprendizaje de habilidades relacionadas con IA.

Dentro del programa que se ofrecerá por parte de Frente Norte se desarrollarán habilidades orientadas a cuatro áreas:

- IA generativa, para videos, imágenes o textos.

- Introducción a la programación de IA a través de Python.

- Proyecto final con la creación de una herramienta útil para la escuela.

- Machine learning, sobre cómo la IA aprende de los datos que se le proporcionan.

“Muchos docentes están un poco renuentes a que los chicos utilicen esta tecnología, sin embargo, es como cuando llegó el internet, llegó para quedarse y realmente lo que necesitan es orientarlos para temas de ética y de criterio”, dijo Daniel Avitia sobre la oportunidad de aprender de las herramientas existentes, pero también ser pioneros en generar esta tecnología.