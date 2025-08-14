Enseñarán Lengua de Señas Mexicanas a iglesias en Juárez

Ciudad Juárez.– Con el objetivo de abrir espacios de fe más accesibles para personas con discapacidad auditiva o dificultades del habla, la organización Milal Misión América, en coordinación con la Dirección de Asociaciones Religiosas, anunció un curso gratuito de Lengua de Señas Mexicanas (LSM) dirigido a integrantes de agrupaciones religiosas de la ciudad.

David Medina, director de Asociaciones Religiosas, destacó que en México existen alrededor de medio millón de personas con problemas auditivos o del habla, de las cuales cerca de 35 mil habitan en Ciudad Juárez, por ello destacó la importancia de que este tipo de programas alcancen inclusive a las comunidades de fe.

“Queremos que las iglesias y organizaciones religiosas puedan transmitir sus mensajes y brindar sus servicios sin barreras, para que nadie quede excluido por cuestiones de comunicación”, expresó.

Jungki Kim, representante de Milal Misión América, dijo sentirse agradecido por iniciar este programa en la frontera y detalló que el curso se impartirá a partir del martes 2 de septiembre, en modalidad virtual vía Zoom, en un horario de 7:00 de la tarde a 8:00 de la noche, y estará abierto de manera gratuita a quienes deseen inscribirse.

Las personas interesadas pueden solicitar información o registrarse llamando al teléfono (656) 215 1551 o a través de las redes sociales de la Dirección de Asociaciones Religiosas.