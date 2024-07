Ciudad Juárez.- Celina Torres Sabino llegó a Ciudad Juárez a trabajar hace un año. Su hermano Enrique Torres Sabino ya llevaba seis años laborando en esta frontera. Sin embargo, hace dos meses él salió de su casa abordo de su auto y no han vuelto a saber de él, solo encontraron el vehículo.

El hombre de 44 años fue visto por última vez a las 5:00 de la tarde del 1 de junio en la calle Tierra Blanca, de la colonia Las Haciendas. Conducía un vehículo Ford Taurus 2014 de color negro.

En entrevista para Netnoticias, su hermana Celina dijo que el reporte fue interpuesto ante la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de no saber nada de él, por lo que llevan 60 días de búsqueda.

“Hasta el día de hoy no tenemos noticia de él, salió en su carro, aún no sabemos para donde. Hasta el día de hoy no he recibido ninguna información, lo poco que he recabado fue que encontré unas informaciones de su carro, que lo encontraron en una balacera en la colonia Galeana”, refirió.

Al consultar información del ataque armado, solo pudo saber que en el sitio se resguardó a dos jóvenes que dijeron ser víctimas del ataque, por lo que fueron atendidos en el hospital y puestos en libertad.

Sin conocer el nombre de los mismos, la entrevistada pidió ayuda a la comunidad para que de forma solidaria le aporten información que permita comunicarse con ellos para que le den información y poder dar con el paradero de su hermano, pues teme por su vida, al solo ubicarse su vehículo y a él no.

“Acudí a su trabajo para preguntar si alguien sabía algo, y hasta ahorita nadie me ha dado respuesta de él. Tenía amigos y amigas, pero ahorita nadie es su amigo porque nadie se ha acercado a darme alguna información”, expresó agobiada.

Al no conocer a otras personas en la ciudad, Celina se ha unido a familiares de desaparecidos que se encuentran exigiéndole a la autoridad y a la Comisión de Búsqueda del Estado de Chihuahua la localización de sus seres queridos.

Cualquier persona que cuente con datos para la ubicación de personas desaparecidas puede comunicarse al número de emergencias 911, o viene la línea de denuncia anónima 089.