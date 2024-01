Enrique Serrano confirma su interés en la candidatura a alcaldía de Juárez

Ciudad Juárez.- El exalcalde de Juárez, Enrique Serrano Escobar, confirmó su interés por participar en la contienda interna de la coalición “Juntos por el Bien de Chihuahua” por la candidatura a la Presidencia Municipal en la frontera, señalando que tiene claro lo que necesita la ciudad, sin embargo, resaltó que respetará la decisión de los partidos en la designación de los perfiles.

Cargando...

En entrevista para Netnoticias.mx, Serrano aseguró que en los últimos días ha recibido llamadas y visitas de militantes tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como de Acción Nacional (PAN) para invitarlo a formar parte del proceso interno para designar al precandidato a la alcaldía de Juárez, lo que despertó su interés por participar en la contienda.

“Aquí según entiendo los partidos van a ir en alianza, pero no han resuelto nada, todavía no es el momento, a mí sí me interesa si hay el suficiente apoyo, soy político, me gusta, estudié para trabajar en el sector público, tengo la experiencia, y sé qué hay qué hacer y lo que necesita Juárez, porque se merece mucho más de lo que tenemos, pero voy a esperar a que los partidos decidan, y si quieren que participe lo haré, y si no, también estoy para ayudar a quien designen”, comentó.

Respecto a su visión en el proceso interno, en donde también se colocan los nombres de otros perfiles como Adriana Fuentes, Marisela Terrazas y Rogelio Loya como aspirantes de la coalición, Serrano destacó el trabajo de cada uno de ellos, indicando que apoyará a quien resulte seleccionado por los partidos.

Cargando...

“Todos ellos son buenos elementos, la contienda interna la veo tranquila, la verdad es que todos son amigos y cualquiera de ellos puede ser buen candidato, y si los partidos deciden que sea alguno de ellos, yo lo voy a apoyar (…) Aunque todavía ni siquiera el registro está abierto ahorita”, dijo.

Serrano resaltó su experiencia dentro del sector público tras haber fungido como Oficial Mayor dentro de la administración de Jaime Bermúdez, su trayectoria legislativa como diputado federal y local, así como alcalde de Ciudad Juárez.

Sobre su panorama en el proceso electoral, el expresidente municipal dijo que ve una elección reñida: ”Todas las elecciones son competidas y diferentes, en cada una van cambiando las circunstancias y la ciudadania toma decisiones distintas, cada una son escenarios nuevos”, puntualizó Serrano.