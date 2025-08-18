Engomado solo se solicitará en caso de una falta o un percance: Seguridad Vial

Ciudad Juárez.- La Coordinación General de Seguridad Vial dio a conocer que el engomado ecológico solo se solicitará en caso de que se cometa una falta o se vean involucrados en un percance vial.

La aclaración de la autoridad municipal se dio luego de que en redes sociales se rumoró que los agentes están implementando operativos y retener para multar a quienes no cuentan con el holograma de verificación vehicular.

"No se están implantado operativos o retenes para detectar la falta de engomado ecológico, sin embargo, se ha prestado apoyo en los centros de verificación debido a las largas filas que se ha originado al hacer este trámite.

Esto, con el fin de aclarar publicaciones que se han hecho a través de redes sociales, en las cuales se han manipulado fotografías", informó Seguridad Vial en un comunicado.

¿Para qué sirve el engomado ecológico en Ciudad Juárez?

El engomado ecológico, también conocido como holograma de verificación vehicular, sirve principalmente para verificar que los vehículos no excedan los límites de emisiones de contaminantes, contribuyendo así a la mejora de la calidad del aire en la ciudad fronteriza. De acuerdo con expertos en medio ambiente, este programa ayuda a prevenir la contaminación atmosférica, promoviendo una mayor responsabilidad entre los conductores y reduciendo el impacto ambiental del transporte urbano. Además, fomenta una cultura vial más segura y consciente, al incentivar revisiones periódicas que también detectan posibles fallas mecánicas.

El trámite para obtener el engomado tiene un costo de tres Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 339.42 pesos mexicanos en 2025, considerando que el valor diario de la UMA es de 113.14 pesos. Este pago se realiza directamente en los centros de verificación vehicular autorizados, donde se lleva a cabo la inspección de emisiones. Los conductores deben presentar su tarjeta de circulación vigente, identificación oficial y, en algunos casos, comprobante de pago de tenencia o refrendo vehicular.

Para sacar el engomado, los juarenses pueden acudir a cualquier centro de verificación vehicular acreditado en la ciudad. Estos centros están distribuidos en diversas zonas de Juárez.

En cuanto a las sanciones, la multa por no portar el engomado ecológico asciende a 20 UMA, lo que representa 2 mil 262.80 pesos en el valor actual de 2025. Esta infracción puede ser aplicada por inspectores de la Dirección de Ecología o agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial durante revisiones rutinarias o filtros viales.