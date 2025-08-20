Engomado ecológico: Amplían el plazo sin sanciones hasta el 1 de octubre

Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar dio a conocer que se amplió el plazo sin sanciones hasta el 1 de octubre a conductores que no cuenten con el engomado ecológico.

A través de un comunicado en redes sociales, el presidente municipal también informó sobre la ampliación de horarios y módulos de atención de lunes a domingo.

Además, se abrió el WhatsApp (656) 3533 2030 para reportar cualquier anomalía o denuncia.

Estas acciones se tomaron "dada la alta afluencia y la respuesta de la ciudadanía para cumplir con la verificación vehicular tramitando su engomado ecológico", indicó el alcalde.

"En equipo cuidamos el medioambiente y la salud cumpliendo con la ley", agregó Pérez Cuéllar.