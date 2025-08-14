Ciudad Juárez.– En los próximos días, una brigada de la Secretaría de Salud Federal iniciará la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, por lo que invitan a la ciudadanía a participar y abrir las puertas de sus hogares para colaborar en el levantamiento de datos.

Daphne Santana, directora de Salud del Municipio, informó que Juárez fue seleccionada para formar parte de esta encuesta, en la que se entrevistará a personas de entre 12 y 17 años, así como de 18 a 65 años, con el objetivo de conocer las estadísticas locales sobre el consumo de estas sustancias.

Las colonias que serán recorridas durante las próximas semanas son: Sierra Vista, Parajes de San José, Arecas, Parajes San Juan, Urbi Villa del Campo, Portal del Roble, Riveras del Bravo, El Granjero y colonia 16 de Septiembre.

“Esta encuesta se realiza desde hace un mes y concluirá en octubre. Estaremos un mes en Juárez, con 30 brigadistas. Esperamos contar con el apoyo de la comunidad; hemos tenido un recibimiento bastante caluroso. Tengan la seguridad de que toda la información que nos brinden será confidencial y con fines estadísticos”, señaló Carlos Zamudio.

Durante la conferencia se aclaró que las colonias fueron seleccionadas mediante metodología estadística, y no por asignación directa, ni por criterios sociales o culturales.