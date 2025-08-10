Ciudad Juárez.- Uncadáver fue localizado tirado en el Camino Real la noche de este domingo.

El hallazgo fue reportado a la altura de la calle Lucha y Triunfo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) localizaron a un hombre tirado sin vida a un costado de la carretera.

La víctima de aproximadamente 45 años vestía pantalón y camiseta de manga corta en color negro, botas de trabajo oscuras y a un costado del cuerpo estaba una cachucha negra con la marca Adidas en color blanco.

Los agentes mencionaron que el fallecido no presentaba huellas de violencia ni de haber sido atropellado.

Será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que se encargue de determinar las causas de la muerte.