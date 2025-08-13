Encuentran cuerpo en dique de San Pancho
Foto: Cortesía

Ciudad Juárez.- Un cadáver fue localizado en un dique de la colonia San Pancho.

El avistamiento por parte de vecinos los orilló a realizar el reporte al servicio de emergencias 911 en el cruce de las calles María Martínez y Refugio de la Libertad

Elementos Estatales acudieron como primero respondientes y confirmaron la presencia del cuerpo y acordonaron la zona.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con las investigaciones; no se informó si se trató de un hecho doloso o un accidente.

