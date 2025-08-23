Ciudad Juárez.– Una mujer trans fue localizada sin vida, presuntamente asesinada dentro de un domicilio.

El hallazgo ocurrió la noche de este sábado en el cruce de las calles Calamar y Vetano, en la colonia El Safari.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, fue el hijo de la víctima quien realizó el hallazgo y lo notificó mediante el servicio de emergencias 911.

La víctima presentaba huellas de golpes y fue encontrada tirada en la entrada de la alcoba.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y, tras corroborar los hechos, procedieron a acordonar la escena.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) arribaron para iniciar con las investigaciones correspondientes en torno al homicidio número 54 del mes.