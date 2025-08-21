Encuentran 4 perros y un gato muertos sin causa aparente; piden investigar

Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia División del Norte, ubicada al poniente de la ciudad, denunciaron lo que consideran fue la matanza de al menos cinco mascotas: cuatro perros y un gato que amanecieron muertos la mañana de este jueves.

El hallazgo de los animalitos sin vida ocurrió en la privada Francisco Portillo número 1919, en la mencionada colonia.

Los denunciantes detallaron que tanto los perros como el gato pertenecían a diferentes vecinos y aseguraron desconocer quién pudiera estar interesado en hacerles daño. Por ello, solicitaron la intervención de la autoridad para que atienda el caso y dé la solución pertinente.

La información y los datos fueron turnados a la Dirección de Atención y Bienestar Animal.