Encobijados de la Fronteriza tenían extremidades amputadas

Ciudad Juárez.- Los cuerpos localizados envueltos en cobijas en la colonia Fronteriza tenían las manos amputadas.

Autoridades en el sitio mencionaron que los cuerpos, aparentemente de masculinos, tenian cortadas las manos y estas estaban tiradas a un costado.

Uno de los cuerpos estaba acompañado por un mensaje amenazante.

Uno de los cuerpos estaba envuelto en una cobija naranja y el otro en una rosa y ambos estaban tirados sobre un baldío lleno de maleza tirado en la calle Artículo 27 y Tijuana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) se encarga del procesamiento de la escena del crimen de los homicidios cuatro y cinco del mes.