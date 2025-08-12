En un año Juárez ha perdido más de 400 empresas: IMSS

Ciudad Juárez.– Juárez perdió durante el pasado mes de julio un total de tres empresas con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con respecto al mes anterior, pero también acumuló una pérdida de 405 empresas en comparación con julio del año pasado, según cifras oficiales publicadas por el IMSS a nivel nacional.

Esto representa una pérdida de más de una empresa formal diariamente en la ciudad. De acuerdo con los datos, el sector Comercio es el que mayor cantidad de patrones ha perdido en este lapso, acumulando un total de 122 cierres entre julio de 2024 y julio de 2025. Le siguen los Servicios para Empresas, Personas y el Hogar, que perdieron 95 patrones en el mismo periodo, y las Industrias de la Transformación, con 75 cierres.

Luego de estos tres segmentos, los cierres de empresas continuaron, en orden de cantidad, con Construcción, que perdió 64 empresas formales; Servicios Sociales y Comunales, con 36; y Transportes y Comunicaciones, que perdió 13 patrones.

El IMSS también informó que son las micro y pequeñas empresas las que más han cerrado en este periodo, ya que los patrones con entre 2 y 5 empleados presentaron la mayor cantidad de cierres, con 138. Le siguieron las empresas con un solo empleado, que cerraron 137, y los patrones que empleaban entre 6 y 50 empleados, con 131 cierres en este lapso.

El informe del IMSS también señala que un total de 14 nuevas medianas empresas abrieron en Juárez entre julio de 2024 y julio de 2025.