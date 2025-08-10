Ciudad Juárez.- Durante un plantón realizado por el colectivo “Justicia Para Nuestros Deudos” frente al Crematorio Plenitud, fueron localizados huesos en una pila de escombro y desperdicios.

Fueron algunos miembros del colectivo quienes realizaron el hallazgo entre la pila de desperdicios; al excavar hallaron varios huesos más, por lo que realizaron el llamado al servicio de Emergencias 911.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al crematorio ubicado en el cruce de las calles Chihuahua y Querétaro de la colonia Granjas Polo Gamboa y acordonaron la zona.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) recolectaron los restos, para luego trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para su análisis.

En el lugar no se pudo determinar si se trataban de restos humanos o animales.