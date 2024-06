Ciudad Juárez.– Inspectores de la jefatura de Bienestar Animal, en colaboración con personal de la Fiscalía General del Estado de la Unidad de Delitos Contra la Paz, resguardó a un par de perritas debido a una denuncia ciudadana que señalaba las condiciones deplorables en las que se encontraban.

Isidro Prieto, médico veterinario y jefe de Bienestar Animal, dependencia adscrita a la dirección de Ecología Municipal, explicó que las labores en respuesta a la denuncia se iniciaron desde el pasado viernes, con una inspección y un citatorio al propietario, quien no atendió a la autoridad, por lo que hoy se intervino en colaboración con la fiscalía.

"Acudimos al domicilio por Parajes del Sur, ingresamos y se resguardaron los animales, se confirman las pésimas condiciones, la falta de cuidados y son trasladadas a recibir atención médica para una mejor valoración. En alrededor de 48 horas vamos a tener los resultados de la clínica veterinaria para terminar de armar la carpeta, pero sí va a haber sanciones", detalló el funcionario.

El jefe del departamento señaló que los animales no serán regresados a su propietario debido a las pésimas condiciones a la intemperie, en donde no contaban con refugio para protegerse del sol, no disponían de agua limpia y alimento, además de que se encontraban en un entorno sin aseo y con basura acumulada.

Las características de ambos ejemplares es que son mestizos, una es de talla mediana con aspecto similar al de la raza Weimaraner, que presentaba una condición de salud en la que se encontraba caquéxica, desnutrida completamente, Otro de talla chica, una cruza de Chihuahua, con pelaje amarillo, presentaba una infección en un ojo.

A pesar de su complexión débil, la hembra de talla mediana y pelaje color café opaco era atada del cuello con una cadena ocasionalmente cuando se abría el portón del domicilio, ubicado entre la calle Bahía Blanca y calle Tierra de Fuego.