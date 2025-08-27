En Julio aumentó el número de compradores de autos nuevos en Chihuahua: AMDA

Ciudad Juárez.– Chihuahua reportó en julio una venta de 2 mil 756 autos nuevos, que lo colocó en el doceavo lugar en compras de automóviles en el país, no obstante, esta posición Chihuahua igualmente destaca, ya que aumentó cerca de un 8 por ciento con respecto a las ventas del mismo periodo del 2024, cuando los compradores sumaron un total de 2 mil 576 automóviles nuevos.

Esta información se dio a conocer por parte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) AC, quien además informó que para el cierre de julio del 2025, en el país se vendieron 123 mil 220 automóviles, estos fueron 2 mil 382 autos (-1.9 por ciento) menos que los vendidos en julio del 2024.

A pesar de esta pérdida, Chihuahua fue de los 18 estados que obtuvieron números positivos con respecto al año anterior.

Sin embargo, en el acumulado de enero a julio, el estado grande se colocó en el lugar numero 14 a nivel nacional con 18 mil 79 automóviles vendidos en este periodo.

Se destacó que el acumulado entre enero y julio del 2025, fue mayor en un 3.5 por ciento que, en el mismo periodo del 2024, cuando se vendieron 17 mil 476 autos nuevos.

En este acumulado Chihuahua sigue siendo de los 19 estados en el país que presentaron números positivos en este periodo, mientras que, a nivel nacional entre enero y julio del 2025, se vendieron un -0.9 por ciento autos menos que en el mismo periodo de tiempo del 2024.