En huelga de maquila, Conciliación puede intervenir si se llega a un arreglo

Ciudad Juárez. - Aunque el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene las facultades para intervenir y asesorar a los trabajadores de la maquiladora Akwel que desde el pasado sábado se encuentran en huelga, su titular, Enrique Zertuche dijo que es otra instancia la que tiene este caso.

“Estamos abiertos a cualquier negociación que se pueda dar, de hecho, nosotros ya intervenimos, hubo platicas conciliatorias, donde nosotros buscamos el entendimiento que haya un acuerdo amistoso, buscamos que se pueda firmar, si es la pretensión del sindicato, que pueda haber un contrato colectivo ya hubo pláticas con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en sede CDMX, lamentablemente hasta hoy no se ha podido llegar a acuerdos”, declaró el funcionario.

Para la dependencia federal, aunque no se logró conciliación, la puerta queda abierta para que en caso de que las partes así lo decidan se regrese al terreno de los acuerdos.

Actualmente, el caso de Akwel está en manos del Tribunal Federal Laboral en asuntos colectivos, que será la instancia encargada de revisar la legalidad de la huelga. Se espera que este viernes el tribunal, ubicado en la Ciudad de México, emita su resolución.

De acuerdo con Zertuche, como centro federal, es una de las atribuciones más importantes que tiene el Centro Federal de Conciliación Laboral es buscar el entendimiento, que ha resuelto el 90 por ciento de estos asuntos, no obstante, Akwel es de los asuntos que no se han podido resolver y que no se han podido conciliar.

“La última palabra la va a tener el tribunal colectivo, ellos van a determinar la legitimidad y van a hacer el conteo de trabajadores y si no cuenta el sindicato con el apoyo de la mayoría de los trabajadores se va a disolver la huelga; si tiene el apoyo pues adelante, pero no hay mayor prueba que eso, porque yo puedo decir tengo el apoyo de todos mis compañeros y a la mera hora les preguntan y todos dicen que no, pues terminó el asunto”, apuntó.

En cuanto a los trabajadores despedidos, el titular del Centro de Conciliación hizo un llamado para que, de manera individual, se acerquen a revisar su situación. Esto incluye prestaciones, posible reinstalación o liquidación.