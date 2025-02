Ciudad Juárez.- Con una capacidad para albergar a al menos 2 mil 500 personas, el Centro de Apoyo y Servicios de la Estrategia México Te Abraza, está en funcionamiento.

Mayra Chávez, secretaria del Bienestar en Chihuahua informó que el albergue situado en El Punto, está listo para recibir a los paisanos que sean deportados por el gobierno de Estados Unidos.

"No es un albergue como tal, es un centro en el que vienen y van a recibir el servicio de todos lo que el gobierno de México, el gobierno Federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal tienen que brindar para que las personas no tengan que acudir de un lado a otro, para que no tengan que trasladarse y aquí mismo puedan encontrar un lugar en el que puedan resolver la situación que más las apremia en este primer momento", dijo Chávez.

Explicó que los paisanos van a poder pernoctar en el lugar, van a recibir atención, hay regaderas para que puedan bañarse, recibirán también sus kits de limpieza inicial, sábanas, cobijas, almohadas para que puedan dormir tranquilamente y puedan pasar la noche de forma al menos cómoda.

En este centro se atenderán a personas de origen mexicano a las cuales, se les brindará la tarjeta Bienestar Paisano con apoyo de 2 mil pesos, también podrán acceder a servicios del IMSS, registro para la Clave Única para el Registro de Población (CURP) y se les trasladará de forma gratuita a sus estados de origen.

Las personas deportadas serán atendidas en el Centro de Bienestar para Migrantes Leona Vicario, el cual acorde con Ana Laura Rodela, ha recibido hasta ahora a más de 600 mexicanos deportados desde el 20 de enero.