En estos horarios atienden los Bancos del Bienestar

Ciudad Juárez.- Durante este mes se llevará a cabo la jornada de pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre. Aquí te contamos en qué horarios puedes acudir a los Bancos del Bienestar para retirar dinero.

El periodo de pagos inició el 1 y terminará el 25 de septiembre, se lleva a cabo por orden alfabético. Al día de hoy se ha depositado el recurso a los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras A, B y C.

Esta semana se completarán los depósitos también a los apellidos con las letras D, E y F. El resto de los depósitos continuarán el lunes 8 y los días sucesivos.

A partir de la fecha de depósito los pensionados pueden hacer retiros en los Bancos del Bienestar, en los cajeros automáticos pueden disponer de dinero las 24 horas del día cualquier día de la semana, presentando tarjeta bancaria y usando los cuatro dígitos de su Número de Identificación Personal (NIP).

O si lo prefieren, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. con su número de cuenta y una copia de su identificación oficial, pueden retirar en ventanilla en cualquiera de las ubicaciones del Banco del Bienestar, en Juárez hay cinco ubicaciones:

- Sucursal Mariscal, calle Ignacio Mariscal y calle Mejía.

- Sucursal Ex hipódromo, avenida Vicente Guerrero y avenida Antonio J. Bermúdez.

- Sucursal Centro (solo ventanilla): en calle Ramón Corona y 16 de Septiembre 137, colonia Centro.

- Sucursal Aerojuárez, calle Enrique Pinocelli 8881, de la colonia Aerojuárez.

- Sucursal Azteca, calle Acolhuas 3180, colonia Azteca.

Al contar con su tarjeta bancaria, los derechohabientes pueden hacer pagos en supermercados, tiendas de conveniencia, servicios del hogar, entre otros establecimientos con terminal sin tener que acudir a retirar su dinero.