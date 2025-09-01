En esta colonia se bañan mañana de 'avioncito'

Ciudad Juárez.- En una colonia del suroriente los habitantes tendrán que hacer acopio de agua tras la suspensión de servicio el martes 2 de septiembre.

Se trata de la colonia Carlos Castillo Peraza y zonas aledañas, esto en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer que se realizará mantenimiento y ajuste de tuberías en la zona para mejorar el servicio.

Será necesario que cuadrillas de la descentralizada cierren las válvulas de paso, por lo que el flujo del agua podría cesar o tener baja presión.

Ante esto es necesario que los vecinos se prevengan recabando agua para las necesidades más apremiantes.