Ciudad Juárez.- La colonia Luis Echeverría tiene entre sus lomas el albergue El Buen Samaritano, encargado de recibir a las personas en situación de movilidad sin lugar a donde ir y que hasta hace menos de un mes esperaban entrar a los Estados Unidos en busca de una mejor vida.

Es en su comedor donde, cerca de la 1:00 de la tarde, conviven las voces, las historias y las nacionalidades de quienes se quedaron más cerca que cualquier otro. Los que, por la política de Donald Trump, y por azares de la suerte, no alcanzaron a cruzar hacia El Paso, Texas: su mayor crimen fue el simple hecho de que su cita en la aplicación de CBP One era para el día 20 de enero.

Denise Ahumada

“Queremos estar tranquilos”

En una de las mesas de aquel comedor se sienta Luis, ecuatoriano y de 22 años de edad, frente a él están su esposa y su hija de apenas dos años. El hombre que trabaja desde los 12 años de edad intenta poner buena cara, pero no esconde la angustia y la preocupación de verse obligado a permanecer dentro de las paredes del refugio por miedo a volverse víctima del crimen organizado que secuestra migrantes.

“En Juárez yo tengo tres semanas. Tenía cita para entrar a Estados Unidos el día 20 y ya no pude cruzar, me quedé varado. Eso es lo peor para nosotros, nos quedamos a la deriva. No nos dan trabajo, si nos dan trabajo nos pagan poco y si salimos a buscar trabajo es muy peligroso para nosotros porque nos secuestran los carteles. No nos podemos permitir eso nosotros que tenemos niños de brazos”, dice.

Con un año en suelo mexicano, no olvida su paso por el sur del país ni la docena de semanas en las que fue víctima y captivo del crimen organizado, el mismo que genera hasta 2 mil millones de dólares en ganancias solo traficando con migrantes en esta frontera de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Luis, ecuatoriano y de 22 años de edad | Foto: Denise Ahumada

“Aquí nos apoyan con un techo, con comida, pero a veces los niños quieren algún dulce o a uno se le rompen los tenis y no tenemos dinero para arreglarlos, queremos trabajar, pero tampoco queremos que nos secuestren. Antes de llegar acá a Juárez yo ya tenía en México un año, pero tres meses estuve secuestrado. No sé de dónde sacó fuerzas para seguir aquí, lo hago por mi hija y por mi esposa”, añade Luis.

Como el resto de los 44 migrantes que habitan el lugar, pasa su tiempo en las diversas actividades que ofrece la Iglesia Metodista y ayuda en las labores para mantener el que es, por ahora, hogar suyo y de quienes llegaron hasta estas tierras con el mismo objetivo que él.

No obstante, para las familias más numerosas la situación es más complicada: la paciencia se acaba al mismo tiempo que la fe parece no tener fin.

“¿Cuándo vamos a llegar?”

En la mesa contigua a la de Luis estaba sentada Suaira, madre de familia de 27 años de edad y nacida en Venezuela. Llegó a Juárez en avión desde Tapachula, Chiapas el 23 de enero sabiendo que ya no había nada que hacer, pero con la esperanza de que se abriera la frontera para el día 28, fecha designada por las autoridades americanas.

Dentro de su grupo de 10 personas hay cuatro niños, los cuales no comprenden porque no pudieron llegar más allá del puente Santa Fe.

“Para los niños es más complicado. El más chico tiene cuatro años y él no entiende mucho la verdad, entiende los retrasos, pero no entiende los motivos ni las razones, el más grande de siete años, si entiende un poco más. Todos los días me preguntan ‘¿Cuándo vamos a llegar?, ¿Cuándo nos van a dejar pasar?’ Si uno como adulto se llega a impacientar, para ellos peor; ellos anhelan tener una vida normal, ir a la escuela, tener una casa, salir a jugar”, cuenta Suaira.

Suaira, madre de familia de 27 años de edad y nacida en Venezuela | Foto: Denise Ahumada

Pese a su fe, señala con enojo y con dolor las medidas “indignantes” que la privaron a ella y a su familia de buscar una mejor vida, lejos del crimen y del conflicto armado que azota a Venezuela.

“Es indignante lo que hacen. Las redadas y el querer quitarnos los medios para migrar y para buscarnos una mejor vida, todos somos seres humanos y todos tenemos el derecho de buscar una mejoría que en nuestro caso sería de seguridad. Nos queda esperar, esperar y tener fe a que nos reciban ante un juez para exponer nuestro caso”, dice la madre de familia al tiempo que se retira del comedor.

También los casos como el de la señora Margelis, madre de un joven de 13 años de edad y que quedará en la historia como la primera mujer a la que se le negó la entrada por la frontera de Juárez-El Paso con el segundo mandato de Donald Trump.

“En el cielo no hay balas”

Margelis emprendió su viaje hasta la frontera el pasado 10 de julio. Ese día salió de Colombia, pasó por la selva y temió por su vida. No solo por la suya, sino por la de su hijo, después de que los grupos criminales de su natal país le arrebataran su casa y casi asesinaran a su marido. Le cuesta trabajo contener las lágrimas al recordar su paso por la selva y el Tapón del Darién.

“En la selva se quedó mucha gente, la gente se cansa y la dejan atrás o los agarran los carteles para cobrarles por pasar. Viví cosas muy feas, a mi hijo le pusieron una pistola en la cabeza, lo arrodillaron para cobrarle 400 dólares, pasar todo ese tramo y llegar hasta Tapachula fue un infierno, hay muchas cosas de las que no me acuerdo, las tengo bloqueadas en la mente".

Una vez en territorio mexicano, recuerda haber abordado el tren hacia el norte del país ayudada por autoridades de Protección Civil del Estado de Puebla. Todo para sufrir el abuso físico, psicológico y económico de los agentes del Instituto Nacional de Migración; estos últimos la hicieron regresar hasta la Ciudad de México.

“Una noche nos detuvo Migración y nos bajaron del tren. Yo traía conmigo una bolsa con 9 mil 700 pesos, cuando me entregan mi bolsa ya no había dinero, estaba vacía. Cuando reclamé un agente me golpeó, sentí que me sacó la cabeza de donde la tenía puesta. Le pregunté ‘¿por qué me pegas?’ si yo no te he hecho nada, me respondió que estaba en México de ilegal y que no tenía nada que hacer aquí”, recuerda entre llanto y enojo.

En un trayecto que describe como “horrible”, queda el que considera como el único momento agradable de toda la travesía: el vuelo desde la capital del país hasta Ciudad Juárez.

“Yo no he tenido momentos buenos, no tengo recuerdos buenos. Hemos pasado un infierno. Yo creo que el único momento tranquilo fue subirme al avión que pagó mi comadre para ir de México a Juárez, nunca me había subido a un avión, mi único susto fue voltear hacia abajo, pero mi hijo iba muy contento, ‘lo bueno es que en el cielo no hay balas mami’, me decía”.

Con la incertidumbre sobre que le pueda deparar el futuro en su lucha por llegar a suelo americano, la madre de familia tampoco olvida a quienes viajaron con ella, menos a los que se extraviaron en el camino.

Margelis emprendió su viaje hasta la frontera el pasado 10 de julio | Foto: Denise Ahumada

Amigos perdidos

Margelis viajaba dentro de un grupo de 11 personas, mismas que llegaron a Chihuahua Capital el 10 de enero para después salir por cuenta propia en tren hacia El Paso, Texas. Fue en ese trayecto donde desaparecieron y no se ha vuelto a saber de ellos.

“Eran amistades mías de Ciudad de México, ellos llegaron a Chihuahua el 10 de enero, ese día nevó, nos mandaron fotos y videos de la nieve al teléfono. Desde ese día no supimos qué pasó con ellos, no sabemos si están vivos o muertos, pero ya tendrían que haber llegado desde Chihuahua hasta acá. En manos del gobierno no están, sino ya los hubieran entregado”, señala la mujer.

Lo que sí le queda claro, es que de no ser por su hijo, ella hubiese viajado junto con esas mismas 11 personas y quizás no estaría hoy en la localidad.

“Yo tenía ese presentimiento de madre, como si algo fuera a pasar. Mi hijo fue el que me convenció de no ir con ellos, de no ir en tren… Me salvó la vida”, remata Margelis.