En desacuerdo con golpeteo político vs Andrea Chávez: Cruz

Ciudad Juárez.- El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, expresó su postura sobre las declaraciones en contra de la senadora Andrea Chávez, a quien se le acusa de no haber transparentado el costo de los servicios ofrecidos en su programa de salud; el edil dijo que evidentemente hay intereses de golpeteo político.

“Evidentemente hay interés de golpeteo político que no nos parece y que obviamente no estamos de acuerdo, en todo caso, si hay algo jurídico que deba revisarse que se revise, pero no es necesario hacer escarnio”, declaró.

La polémica ha surgido por lo que dicen es una falta de transparencia en las caravanas de la salud que ha implementado la senadora, por lo que el partido Acción Nacional (PAN) advirtió una serie de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los señalamientos también se acusa a Adan Augusto López de estar detrás de la acciones de la senadora.