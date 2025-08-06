Ciudad Juárez.- Paramédicos de distintas corporaciones se unieron en un esfuerzo conjunto para lograr el traslado de decenas de pacientes.

La acción fue necesaria debido al incendio ocurrido la noche de este miércoles en la planta baja del hospital.

Los pacientes han sido trasladados a distintos hospitales.

Hasta este momento no se han brindado informes de las autoridades referente a la causa del incendio, sin embargo los bomberos permanecen realizando las labores pertinentes.