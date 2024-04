En Chihuahua no entra Morena: Daniela Álvarez

Ciudad Juárez.- Durante el mitín de la candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xòchitl Gálvez, la canditada al senado, Daniela Alvarez, le dió la bienvenida y dijo que en Chihuahua 'no entra Morena'.

"Desde esta tierra solidaria que abre sus brazos y recibe a todos los hombres y todas las mujeres que sueñan, que luchan, que anhelan tener una vida mejor, desde aquí le damos la bienvenida a nuestra próxima presidenta y agradecemos enormemente su presencia el día de hoy", dijo Álvare.

Agregó que "hoy quiero decirlo frente a ti, en Chihuahua ni mad... que entra Morena en Chihuahua", declaró la candidata a senadora.

Destacó que: "aquí tenemos un buen Gobierno del Estado, mientras el Gobierno Federal quitó el apoyo de los niños con cáncer, este gobierno estatal se fajó y hoy tiene tratamiento para niños con cáncer", agregó la candidata al Senado.

En cuanto a las instancias federales, mientras que en otros estados se abandonaron, aquí en Chihuahua hay más de 300 estancias infantiles, agregó.

"Gracias a la gobernadora Maru Campos, hoy los chihuahuenses tienen un servicio de salud gratuito, porque el Gobierno Federal no ha podido, ya demostraron que no saben gobernar, hoy tenemos esa oportunidad histórica en nuestras manos, estamos ante la elección más grande de la historia de México. Nos estamos jugando el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos, por eso desde aquí desde el norte del país le decimos a ese Gobierno Federal autoritario que ya se van, ya demostraron que no saben gobernar, por eso necesitamos a una mujer sensible y solidaria como es Xóchitl Gálvez", dijo Daniela Álvarez.