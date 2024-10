Empresarios expondrán su derecho a réplica contra puente de Ferromex 

Ciudad Juárez.– El Instituto Municipal de Investigación y Planeación del municipio (IMIP) organizó un foro que busca socializar el proyecto del puente elevado que construirá Ferromex en la avenida Vicente Guerrero en la zona centro, y cuyos trabajos ya iniciaron; Mario Cepeda, presidente del Centro Empresarial Coparmex, dio a conocer que fueron invitados a ser parte de este foro y aceptaron con la condición de tener el derecho a replica y que se les permitan exponer las motivaciones de su desacuerdo con el proyecto.

Esta convocatoria fue promovida por el director del IMIP, el evento será el próximo lunes 21 de octubre en las instalaciones del IMIP, y se trata de un foro abierto donde tendrán accesos medios de información y se grabará la sesión para que no haya dudas de lo que se expuso.

“Desconocemos cuáles pueden ser los resultados, pero al menos nos van a dar la oportunidad que frente a la autoridad municipal exponer las causas por las que no debe ser así y fundamentos de cómo debería construirse el puente”, mencionó el presidente de Coparmex.

Los empresarios saben que la construcción avanza, aunque todavía es algo lento, aun así insisten en el daño que puede generar en caso de que se logre construir ese puente.

“Se están evaluando las diferentes opciones que hay en todo este proceso, rutas económicas, sociales, políticas, estamos en ese proceso, no hemos quitado el dedo del renglón, hay legisladores del partido del oficialismo que están en contra de este proyecto porque entienden que es inconveniente y no sé si quieren a la ciudad y buscan un impacto general y no solamente beneficiar a una empresa como Ferromex”, afirmó el empresario.

El líder empresarial no descartó que Ferromex tenga alguna representación en este foro, pues fueron invitados, además se buscaría que las autoridades estatales sean parte de este encuentro.

“Nunca es tarde, esos trabajos de preparación seguramente pueden utilizarse para hacer un paso a desnivel, si se tiene que detener, pues que se detenga, yo creo que va a ser un daño muy grande si se llega a construir y eventualmente se consigue sacar las vías del centro como se propone una solución a largo plazo, ¿qué vamos a hacer con ese puente?, (así que) nunca es tarde”, dijo el empresario.