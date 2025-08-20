Empresarios buscarán reunirse con Marcelo Ebrard durante su visita a la frontera

Ciudad Juárez.– Empresarios buscarán reunirse con Marcelo Ebrard, secretario de Economía del Gobierno Federal, quien anunció su visita a Juárez el próximo 28 de agosto para dar seguimiento al plan de los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Mario Cepeda, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que son tres los puntos que buscarían tratar con el funcionario de primer nivel. El primero tiene que ver con el diferencial tan alto del salario mínimo en la frontera respecto al resto del país…

La segunda petición para la Federación es ser muy cuidadosos en el análisis de la posible reducción de la jornada laboral, ya que esto representaría un golpe adicional a la economía de las empresas…

El tercer punto se refiere a la necesidad de concluir la negociación o renegociación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá), y a que el presidente Donald Trump no mantenga el vaivén de imponer un arancel del 25 o del 30 por ciento. “Porque siguen difiriéndolo y esa incertidumbre no favorece la toma de decisiones de las empresas que pretenden invertir en el país y en Juárez en general”, expuso el empresario.

Estas peticiones no están fuera del tema que viene a revisar el secretario Ebrard en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Jerónimo Santa Teresa, pues no se puede generar bienestar si no se logran crear las condiciones para el crecimiento económico. “El insistir con los salarios, el insistir con la reducción de la jornada es perder todavía más competitividad. Es muy preocupante”, señaló el líder empresarial.

Mario Cepeda recordó que estas peticiones ya fueron expuestas ante representantes del Senado, y ahora buscan plantearlas directamente al secretario Ebrard, quien ya ha visitado la frontera y conoce las condiciones de la zona de Jerónimo Santa Teresa.

“Para él, yo creo que va a ser muy lógico entender estas peticiones. Es fácil que comprenda las implicaciones de este tipo de decisiones a nivel federal, cómo pueden afectar de manera negativa o positiva dependiendo de cómo se tomen, y no estarían peleadas nuestras solicitudes con el tema del Polo de Bienestar, porque lo que queremos es desarrollar a las empresas y que se generen más empleos”, mencionó el portavoz de Coparmex.