Empresarios buscan mejor atención para sus empleados en el IMSS

Ciudad Juárez.– Para que problemáticas, como la falta de medicamento, el aplazamiento de intervenciones quirúrgicas, urgencias o las incapacidades tengan una resolución más eficaz, empresarios del Consejo Coordinador Empresarial en Juárez buscan retomar las mesas de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este fue uno de los temas que se trataron con el nuevo delegado del IMSS en el estado, José Antonio Zamudio González, durante la primera visita de cortesía que realiza ante los integrantes del CCE en Juárez.

Nora Elena Yu, coordinadora del CCE, explicó que esta solicitud se hace ante lo común que representa que usuarios del IMSS, empleados de las empresas que integran el Consejo, acudan a alguna de las clínicas o consultas del seguro social y se encuentren con problemáticas que no tienen seguimiento.

“Porque, aunque dice el IMSS que tiene el 94-96 por ciento de surtimiento de medicinas, luego nuestra gente dice que no las hay, que no es cierto y ellos nos argumentan que porque no las hay en cierto lugar, entonces no saben dar el seguimiento requerido; para cuando acudimos nosotros se resuelven más rápido”, explicó Yu Hernández, quien confía en que la intervención de los empresarios aportará un seguimiento más puntual a los casos.