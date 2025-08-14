Ciudad Juárez.- Alrededor de 160 empleados de la empresa Sam Pecan, ubicada en la avenida Vicente Guerrero 8234, denunciaron que la compañía estaría tratando de vender maquinaria y cerrar operaciones sin liquidar al personal, tras más de un mes sin actividades laborales.

Berenice de la Torre, trabajadora con más de tres años en la planta, señaló que desde el 26 de junio la empresa redujo drásticamente su salario, pagándoles mil pesos por semana, cuando antes recibían 5 mil 300 pesos por jornadas de 12 horas diarias. Aseguró que recientemente les extendieron un convenio laboral de tres meses, pero bajo estas condiciones, y que la compañía citó a algunos empleados para firmar documentos sin explicar su contenido, supuestamente relacionados con préstamos o la ampliación del convenio.

Los empleados afirman que, en convenios anteriores, acudían a realizar labores de limpieza y mantenimiento, pero ahora las actividades se suspendieron y se cambió al personal administrativo. También denunciaron que, aunque la empresa aseguró que cubriría pagos de Infonavit, no lo ha hecho.

Los trabajadores piden que se les liquide conforme a la ley y temen que la planta cierre sin cumplir con sus obligaciones, mientras que la maquinaria estaría siendo retirada de las instalaciones.