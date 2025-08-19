Ciudad Juárez.- Empleados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Juárez, se manifestaron la tarde de este martes al exterior de las instalaciones y señalaron varias carencias.

Entre los puntos señalaron la falta del pago de tres de los cuatro meses de renta por el uso de sus vehículos personales para trabajo de campo.

También la falta de aire acondicionado, ya que los minisplits sufrieron una avería que se iba a reparar desde el 15 de agosto, sin embargo, esta situación jamás llegó.

Otro de los puntos fue la falta de agua en garrafón para consumo del personal.

Los manifestantes dejaron las pancartas pegadas en los vitrales de la entrada y anunciaron paro de labores hasta que las situaciones planteadas sean resueltas.