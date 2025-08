Ciudad Juárez.- La mañana de este miércoles, trabajadores de la empresa EDC de México 3, ubicada en la avenida Enrico Fermi del Parque Industrial Río Bravo, se encontraron con las puertas cerradas y sin acceso a sus áreas laborales. La maquiladora, dedicada a la fabricación de moños y listones para regalo, había anunciado un día antes su cierre por bancarrota, lo que ha desatado el descontento de cientos de empleados.

Según denunciaron los trabajadores, solo una de las tres plantas que operaba EDC continúa en funciones, ubicada en la zona de José Borunda y Partido Escobedo, mientras que las otras dos (una en Enrico Fermi y otra en la calle Francisco Bocanegra, en Praderas de Henequén) suspendieron actividades. A pesar de ello, algunos empleados no fueron notificados formalmente del cierre y fueron sorprendidos al no poder ingresar.

Leonardo Molina, uno de los afectados, explicó que ayer muchos trabajadores fueron presionados para firmar una renuncia a cambio de una supuesta liquidación inmediata. “A unos sí les depositaron, pero otros ya no alcanzaron. Nos dijeron que si no firmábamos, no nos pagarían ni siquiera la última semana”, denunció. También mencionó que hay empleados con más de 18, e incluso 35 años de antigüedad, algunos ya cercanos a la jubilación, que se quedaron sin recibir lo justo.

Un grupo de aproximadamente 50 empleados se mantiene afuera de la planta en Enrico Fermi, exigiendo una solución. Han advertido que no permitirán que la empresa saque maquinaria ni materiales mientras no se cumplan sus derechos laborales. Adelantaron que acudirán como grupo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir el pago correspondiente conforme a la ley.