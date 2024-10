Emiten alerta por ráfagas de viento de hasta 65 km/h

Ciudad Juárez.- La Dirección General de Protección Civil de Ciudad Juárez emitió una alerta preventiva por vientos de moderados a fuertes, vigente para hoy desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. del día siguiente. Se prevén vientos con velocidades de entre 8 y 29 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 29 y 65 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan a partir de las 10:00 a.m., disminuyendo gradualmente después de las 7:00 p.m.

Además, se anticipa un descenso moderado en las temperaturas durante la noche, con máximas entre 22 y 26 grados centígrados y mínimas entre 10 y 14 grados para el resto de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste y norte del país, interactuando con una línea seca y corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará vientos fuertes en estas regiones.

Recomendaciones:

Evitar salir de casa si no es necesario.

Conducir con precaución y luces encendidas.

Mantenerse alejado de objetos que puedan ser derribados, como árboles y bardas.

Evitar transitar en parques y avenidas arboladas.

No pasar bajo andamios ni construcciones en proceso.

Protegerse de enfermedades respiratorias cubriendo ojos, nariz y boca.

Retirar objetos sueltos que puedan caer y provocar accidentes.

Asegurar puertas y ventanas.

Limpiar coladeras y desagües tras el paso de los vientos para evitar obstrucciones.

Estas recomendaciones están orientadas a minimizar riesgos y proteger la seguridad de la ciudadanía durante el periodo de vientos fuertes.