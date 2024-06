Emite su voto candidato Luis Fernando Rodríguez Giner

Ciudad Juárez.- Con motivo de las elecciones que se realizan este domingo, Luis Fernando Rodríguez Giner, candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Verde, acudió esta mañana a emitir su voto.

La sección que le correspondió a Rodríguez Giner fue la 1773, casilla B, C1 y C2, ubicada al interior de la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, en el fraccionamiento Pradera Dorada.

El aspirante dijo que 'espera que esta jornada se lleve sin sobresaltos, de una manera tranquila, donde los ciudadanos puedan acudir a ejercer su derecho y su deber cívico'.

Dijo que es importante votar para reducir el número de ausentismo que históricamente ha representado Juárez a nivel estatal.

Rodríguez Giner relató que a lo largo de su proceso de campaña, que culminó en este día con las elecciones, logró aprender mucho de la dinámica de las personas y de la política, además de sentir muy buen recibimiento por parte de la ciudadanía.

"Me fue muy bien, no puedo quejarme; la verdad es que fue una campaña muy enriquecedora, cada campaña que participo aprendo más, conozco más gente, me enriquezco más de lo que es la vida de la comunidad y obviamente de la vida política", dijo el candidato.

Agregó que considera algo normal e incluso parte del proceso los retrasos en gran parte de las casillas de la ciudad y confía en que la asamblea municipal logrará realizar las acciones necesarias para lograr sacar adelante este proceso electoral de la mejor manera.

Invitó a la comunidad fronteriza a participar en las votaciones.

"Aprovechemos este derecho que no es solo eso, sino una obligación ciudadana que manifestemos nuestra opinión a través del sufragio come a través del voto para que sea más fuerte la participación de Juárez a nivel estatal", puntualizó.