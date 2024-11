Emite Protección Civil recomendaciones por tormenta

Ciudad Juárez.- Tras el paso de una tormenta por el territorio municipal que ha generados inundaciones y encharcamientos en varios sectores, la Dirección General de Protección emitió una serie de recomendaciones para evitar accidentes.

En redes sociales, la dependencia publicó que si los ciudadanos viven cerca de cauces de arroyos, no los crucen durante la tormenta.

Instaron a no arriesgar la vida al intentar cruzar corrientes de agua.

Solicitaron no arrojar basura a la corriente de agua, ya que podría tapar las coladeras.

Evitar cruzar por charcos de agua.

A guiadores se pidió conducir a una velocidad moderada, enciender las luces en todo momento, evitar distracciones, enfocarse: mantén el control del volante, mantén tu distancia con el resto de los autos y tu mirada en la calle, evitar conducir por pasos a desnivel inundados, arroyos o corrientes fuertes de aguas y evitar frenar bruscamente para evitar derrapes.

Ante tormentas eléctricas, si se encuentras en el exterior busca refugio en algún edificio, evitar tocar superficies metálicas, no utilizar equipos electrónicos, no refugiarse debajo de árboles, apartarse de postes eléctricos y refugiarse en el automóvil siempre y cuando esté apagado, no tenga antena metálica y ventanas cerradas