Ciudad Juárez.- La Dirección General de Protección Civil Municipal emitió una alerta preventiva por la formación de tormentas severas.

El aviso entró en vigencia desde las 2:00 de la tarde del domingo y permanecerá activa hasta las 2:00 de la mañana del lunes debido a que dentro de este horario permanece la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación está entre el 35 y 45 por ciento y las condiciones atmosféricas, según PC, favorecen la formación rápida de tormentas, las cuales pueden caer directamente sobre la mancha urbana.

Estas son las recomendaciones de la corporación:

* Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

* Conducir con precaución en caso de lluvia, ya que pueden generarse encharcamientos repentinos.

* Reportar cualquier emergencia al 911.

* Mantenerse informado de los cambios climáticos.