Ciudad Juárez.- La Dirección General de Protección Civil Municipal emitió una alerta preventiva por la formación de tormentas severas.
El aviso entró en vigencia desde las 2:00 de la tarde del domingo y permanecerá activa hasta las 2:00 de la mañana del lunes debido a que dentro de este horario permanece la posibilidad de lluvia.
La probabilidad de precipitación está entre el 35 y 45 por ciento y las condiciones atmosféricas, según PC, favorecen la formación rápida de tormentas, las cuales pueden caer directamente sobre la mancha urbana.
Estas son las recomendaciones de la corporación:
* Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.
* Conducir con precaución en caso de lluvia, ya que pueden generarse encharcamientos repentinos.
* Reportar cualquier emergencia al 911.
* Mantenerse informado de los cambios climáticos.