Emite EU nuevas restricciones de viaje para Ciudad Juárez y zonas de Chihuahua

Ciudad Juárez.- El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos reconsiderar viajes a Chihuahua debido al riesgo de terrorismo, delincuencia y secuestros, advirtiendo que la violencia es generada por cárteles, pandillas y grupos criminales que operan en la región.

En su comunicado, el departamento señaló que la mayoría de los homicidios en el estado son ataques selectivos contra miembros de organizaciones delictivas, aunque enfrentamientos han ocurrido en restaurantes, centros comerciales y otros espacios públicos, provocando que transeúntes resulten heridos o muertos. También se reportan casos de secuestro contra ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.

Las autoridades estadunidenses impusieron límites a la movilidad de sus empleados en Ciudad Juárez, restringiendo su circulación a una zona específica delimitada por el bulevar Independencia al este, De los Montes Urales y avenida Manuel J. Clouthier al sur, eje vial Juan Gabriel y avenida de los Insurgentes al oeste y la frontera con Estados Unidos al norte.

Solo se permite el traslado al Aeropuerto Internacional Abraham González por la ruta autorizada de la Carretera 45, así como visitas a fábricas en los corredores de bulevar Independencia y Las Torres.

El viaje a San Jerónimo solo podrá realizarse a través de Estados Unidos, por el puerto de entrada de Santa Teresa, quedando prohibido el paso por Anapra.

El acceso a las Barrancas del Cobre también está vetado para el personal del gobierno estadunidense.