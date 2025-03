Emiliano recibirá 30 meses de quimioterapias en CDMX, invitan a hamburguesada

Ciudad Juárez.- El pasado 17 de febrero la familia de Joaquín Emiliano Zapata Covarrubias, de ocho años de edad, recibió la noticia de que el menor tiene leucemia linfoblástica aguda.

Actualmente Emiliano y su mamá se encuentran en la Ciudad de México recibiendo tratamientos de quimioterapia por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (Issste), el cual se tiene previsto un tiempo de 30 meses, según explica el profesor Joaquín Fernando Salazar, padre de Emiliano.

Los padres de familia han tomado la decisión de intentar con terapias de quimioterapia en células madre y evitar los 30 meses de tratamiento que dictaron los médicos, solo que esta opción sobrepasa sus bolsillos.

“Los hospitales desde el principio fue muy difícil, lleva tres hospitales y en los tres han realizado el mismo procedimiento para concretar cómo realizar la quimio adecuada e iniciar su tratamiento, en México no hay como tal las máquinas que se requieren para realizar pruebas genéticas, se realizan en los EU, cada doctor tiene su manera de tratar la enfermedad y al niño se le expone con pruebas de sangre, a parte la medicación en su cuerpecito lo está cansando y lo lastiman al no encontrar una venita y poder ponerle suero o un medicamento en la sangre. Él no poder dormir porque le están haciendo análisis y análisis, signos vitales, pruebas de sangre y de hueso, de raquea para proteger su cerebro y las células malas lo dañan”, explicó el padre de Emiliano.