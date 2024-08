Ciudad Juárez. - Meses de nombres, planeación, rumores y posibilidades se cerraron este 31 de julio con la inscripción de cuatro profesores que buscan dirigir el rumbo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por los siguientes seis años desde la rectoría.

Daniel Constandse Cortez

El primero que acudió a la cita del registro fue Daniel Constandse, con 33 años en la UACJ que iniciaron en su estancia como estudiante del programa de Cirujano Dentista en 1991, para luego continuar con estudios de posgrado en la especialidad de ortodoncia. Fue en el 2000 cuando inicia como profesor del Departamento de Estomatología donde da clases en pregrado y posgrado.

En el 2005 es nombrado coordinador del programa de la Especialidad en Ortodoncia de la UACJ; en tanto que del 2006 al 2012 fue jefe del Departamento de Estomatología; en tanto que del 2012 al 2018 fue director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ, el ultimo y actual cargo es el de secretario general de la UACJ estos últimos dos cargos designados por el Consejo Universitario.

Francisco Llera Pacheco

El segundo aspirante es Francisco Llera Pacheco, licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua en Juárez; tiene una maestría en Planificación Metropolitana por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como el doctorado en Geografía por el departamento de Geografía y Desarrollo Regional de la Universidad de Arizona y un postdoctorado del Instituto de Geografía Ruprecht-Karls Universitat Heidelberg en Alemania.

Es profesor investigador de la UACJ desde hace 32 años; fue de 1997 a 1998, director del Centro de Estudios Regionales de la UACJ; director general de Investigación Científica en UACJ del 2000 al 2006; así como director del Conalep Juárez 1 de noviembre del 2021 a septiembre del 2022; actualmente se desarrolla como director general de la Alianza para el Desarrollo y la Calidad de Vida SC en Union for Development and Quality of Life en El Paso Texas.

Daniela Véliz Solís

Licenciada en Derecho por la UACJ, Daniela Véliz Solís cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la misma institución y el doctorado en Derecho Judicial (en proceso de titulación) por el Instituto de Formación y Actualización del Supremo Tribunal de Justicia. Desde enero del 2016 a la fecha es docente en la licenciatura de Derecho.

Desde marzo del 2021 a la fecha es titular de la Unidad de Desarrollo Normativo Universitario de la UACJ, donde se realiza el estudio, elaboración, actualización y propuestas de normativa institucional vigente o de nueva creación, al igual que del 2019 al 2021 fue titular del Bufete Jurídico de la misma universidad. La abogada se ha desarrollado además en el poder judicial como Actuaria Penal.

Sergio Alfredo Villalobos Saldaña

Sergio Alfredo Villalobos Saldaña es Diseñador Industrial por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cursó estudios de posgrado en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos, es académico, conferencista y tallerista, además se ha desarrollado como diseñador de productos y participado en la industria privada en las áreas de empaque y mobiliario.

Coordinó la licenciatura en Diseño Industrial en la UACJ por 11 años en la que tiene más de 18 años de experiencia docente y ha encabezado equipos de evaluación, diseño y rediseño curricular, así como procesos de acreditación. Como representante institucional de la UACJ fue presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial, “DI-Integra”, donde también fue vicepresidente y tesorero.

La siguiente etapa en el proceso de sucesión de acuerdo a la Comisión Electoral de la UACJ se llevara a cabo el próximo 7 de agosto cuando los candidatos presentarán ante los integrantes del Consejo Universitario sus planes de trabajo; luego el 9 de agosto se tiene programa la sesión especial de elección en el Aula Magna de rectoría a partir de las 10:30 de la mañana.