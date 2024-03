Elizabeth Villalobos recibe apoyo en la búsqueda de la presidencia de Canaco

Ciudad Juárez. - Eleno Villalva, conocido político de la ciudad, además expresidente de Canaco, acudió esta mañana a un evento programado por las Mujeres Empresarias de la Cámara a dar el respaldo a Elizabeth Villalobos, quien es una de dos aspirantes a suceder a Rogelio Ramos en la presidencia del organismo.

“No quiero hablar mal de los contrincantes, porque soy gente de Cámara, pero yo pienso que tiene mas cualidades nuestra candidata que la otra persona y sí les pido que hagamos un pequeño esfuerzo y la saquemos adelante”, expresó Villalva frente a la también representante de la sección de Cárnicos de Canaco.

Al referirse al proceso interno la empresaria destacó que, aunque las elecciones para elegir a quien presidirá Canaco los próximos años están previstas para este mes, la convocatoria aún no se publica, por lo tanto, aún no hay bases para el proceso, ni candidatos (as).

Rogelio Ramos, actual presidente, ha insistido que para evitar conflictos internos, los aspirantes lleguen a acuerdos para conseguir una planilla única, Villalobos ha admitido que, sí ha habido encuentros entre los dos aspirantes, pero no han logrado un acuerdo.

Iván Pérez, exdirector de Desarrollo Económico del municipio y vicepresidente de Asuntos Jurídicos de Canaco, es el otro aspirante interesado en este proceso interno de selección.

“Ya nos reunimos el señor Iván y yo, él quedó en pensarlo y me definía, si él se unía a mi planilla. Definitivamente yo no declinaría, pues tengo más de 10 años en cámara, he pasado desde secretaría de los Centros Cambiarios, luego consejera, cada año he sido consejera titular o suplente, también he sido presidenta de Mujeres Empresarias como por 8 años y otra vez consejera, entonces creo que tengo la experiencia para estar en la presidencia”, expuso la líder del comercio.

Dijo que como aspirante ella le ofrece a las y los afiliados de Canaco una nueva gobernanza, así como tender puentes con todos los niveles de gobierno; asegura que no tiene partido político, por lo que no le interesa utilizar la cámara como trampolín para este fin. En general ofrece cercanía con los giros comerciales de la cámara.