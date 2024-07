Ciudad Juárez.- A riesgo de que un cliente opté por dejar la mercancía y no comprar en su negocio, los pequeños locatarios que no son parte de franquicias o grandes empresas se enfrentan a no poder eliminar el uso de bolsas de plástico, sin embargo, contribuyen a buenas prácticas ofreciendo opciones a sus compradores.

Antonio Torres, es dueño de un negocio de venta de dulces ubicado en la avenida Adolfo de la Huerta, el cual opera desde hace 40 años, habló de cómo ha sido su experiencia al decirle a los clientes que no les entregaría una bolsa luego de hacer sus compras.

“¿Sabe qué recibe uno cuando le dice al cliente que no le va a dar una bolsa con sus productos? Un montón de malas palabras. Todos somos muy ecologistas, pero a la hora que nos toca hacer el jale ‘¿y mi bolsa? ¿Apoco me voy a llevar las cosas en la mano? ¿Todo esto en qué me lo llevo?’ (…) te dejan las cosas, no se las llevan, comentó.

Mientras que la alternativa es el uso de bolsas degradables, sí, no biodegradables, porque siguen siendo de plástico, por lo que también deben canalizarse de forma correcta para que no se conviertan en basura y puedan reciclarse o transformarse en un nuevo producto.

Pero, permiten cumplir con la normatividad que se reformó en 2018 y entró en vigor en 2019 en la Ley General Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos, que si bien pide a los negocios ofrecer bolsas de materiales que permitan su reciclaje o reúso, la mayoría continúan siendo de plástico.

“Yo tengo 62 años, cuando yo era niño no existían las bolsas de plástico, la gente usaba bolsas de red. Yo las tengo en tienda, hoy no se venden mucho, solo como curiosidad a quienes vienen de El Paso. Yo no estoy aquí para discutir con mis clientes, yo estoy aquí para ver qué les vendo. Mi trabajo tampoco es educarles y hacerles conciencia”, comentó el señor Antonio acerca de cómo la postura de la sociedad se inclina por la practicidad y no se toma la responsabilidad compartida en lo que se consume y los residuos que genera.

Apuntó que entre otras formas que están presentes las bolsas de plástico son en cómo están empacados los productos como especies, dulces, frituras, embutidos, abarrotes, cereales, etcétera.

Claudia Terrazas, vicepresidenta de la sección especializada de Centros Comerciales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dijo que estima que el 70 por ciento de los mil 800 negocios, distribuidos en 12 centros comerciales de la ciudad han logrado migrar a bolsas reusables, degradables o biodegradables.

“Yo creo que la mayoría de los negocios ya migraron a eliminar la bolsa de plástico. Al menos aquí Soriana las tiene por temporada, no siembre las maneja, es muchísimo menos de lo que anteriormente tenían. Utiliza ecológicas, pero la que es biodegradable, que tarda menos, son mucho más delgadas, pero sí siguen usando las bolsas plásticas”, afirmó Terrazas.

Respecto a las tiendas de grandes franquicias (departamentales y de ropa) la vicepresidenta refirió que todas manejan bolsas reutilizables “han sido esfuerzos de cada marca los que los han ido eliminando”.

En un recorrido realizado por el equipo de Netnoticias con motivo de esa fecha se observó en áreas de venta, tanto en centros o plazas comerciales, pequeños negocios, locales en vías de medio o menor flujo vehicular que hay quienes llevan mercancías que acaban de adquirir en bolsas de plástico, sin embargo, también hay quienes llevan sus bolsas reusables, de distintos tamaños, colores y motivos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (2023) La población en Ciudad Juárez generó en 2022 un millón 450 mil kilogramos diarios de residuos sólidos urbanos, lo que representa 958 gramos de basura diaria por habitante.

Lorena Marqués, integrante del clúster de empresas recicladoras de Chihuahua, dijo que entre las bolsas de plástico, hay opciones que están fabricadas con las materias obtenidas de reciclar otros plásticos, por lo que se apuesta por recolectar y reciclar otros residuos.

“Los mayores esfuerzos que podemos hacer es para reciclar las cosas más grandes, con mayor peso, con mayor presencia. De raíz elevar volúmenes más grandes (como el PET) que nos puedan apoyar a hacer la diferencia, y que nos eviten, por equivocación, sin querer, generar más recursos s La población en Ciudad Juárez in saber. Las bosas de polipro (llamadas ecológicas y reutilizables) ocupan 30 veces más agua (que las de plástico reciclado) para su elaboración”, apuntó la impulsora de la economía circular.