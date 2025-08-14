Eligen la Megabandera para ceremonia de El Grito

Ciudad Juárez.- La dirección de Relaciones públicas del Municipio anunció que ya se logró concretar donde se llevará a cabo la ceremonia del tradicional Grito de Independencia, esto será en la sede de la Megabandera, sobre la Heroico Colegio Militar.

Mayra Priscila Delgado Carlos directora de Relaciones Públicas informó que ya se tiene avanzada la logística del evento en el cual se contempla la asistencia de alrededor de 30 mil personas que de manera natural acuden a este tipo de eventos.

Detalló que tras la incertidumbre de no poder realizar la ceremonia en la sede de El Punto, se buscó otro espacio, entre los que también se pensó fuera la Plaza de la Mexicanidad, sin embargo este espacio se encontrará ocupado por la realización de la Feria del Tequila.

Dijo que en próximos días se anunciará a los artistas invitados para compartir durante esta ceremonia, adelantando que se tratará de dos grupos conocidos, en esta frontera.

Asimismo dijo que se trabaja en los detalles de logística para el estacionamiento cercano a la zona, asi como la facilitación de transporte gratuito para las y los juarenses.