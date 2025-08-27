Eligen a los 9 empleados ganadores del Premio al Mérito en el Servicio Público

Ciudad Juárez.– En una reunión de la Comisión Edilicia del Trabajo y Previsión Social se eligió a los nueve ganadores del Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público para Empleados Municipales, quienes recibirán un incentivo económico de 30 mil pesos.

El coordinador de la Comisión, Pedro Alberto Matus Peña, informó que se designaron tres ganadores en cada una de las categorías: Personal Administrativo, Personal Operativo y Personal Adscrito a Instituciones de Seguridad Pública. Agregó que la elección resultó complicada debido al elevado número de aspirantes, por lo que se revisó caso por caso.

“Tuvimos que revisar expediente por expediente y al final ya tenemos a los nueve ganadores; el próximo 24 de septiembre tendremos la Sesión Extraordinaria de Cabildo para la entrega de la premiación a las 11:00 horas”, señaló el regidor.

Comentó que el objetivo de este galardón es fomentar empleados comprometidos con la ciudadanía y que brinden un servicio de calidad en las instancias municipales.