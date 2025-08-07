Eligen a Alma González como ganadora del premio Trayectoria de Vida 2025

Ciudad Juarez.– Este jueves las regidoras de la comisión conjunta de Familia y Asistencia Social y Atención a las Personas Mayores dictaminaron a la persona ganadora del premio a la Trayectoria de Vida 2025. Se trata de Alma Rosa González Ramos, que cuenta con una larga carrera como gestora cultural a través de la música.

De acuerdo con Sandra García, coordinadora de la comisión, durante la apertura de la convocatoria se recibieron 14 perfiles de los cuales hoy se hizo el análisis para dictaminar al ganador, resultando la ciudadana González Ramos como la galardonada.

González ha fungido como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Ciudadanos Comprometidos con La Paz durante los últimos 25 años, además de que ha sido una gestora de cultura de paz por medio de las artes en específico por la música.

González Ramos creó la primera orquesta sinfónica con niños, niñas y adolescentes de colonias vulnerables en el año 2005, programa que se ha implementado en varios municipios del estado de Chihuahua: Cuauhtémoc, Praxedis, Guadalupe y Porvenir. A la fecha continúa impactando la vida de los NNA, sin dejar a un lado el arduo trabajo con las familias de estos.

En el perfil de González destaca que ha sido propuesta para participar en programas como la formación de coaliciones comunitarias para prevención de adicciones en México, y fue mediante este programa que se intervino en 17 estados del país.

Con cuatro votos a favor, González resultó ganadora del premio, por el cual también recibirá una placa y un premio de 50 mil pesos.