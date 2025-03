Ciudad Juárez.- A través de redes sociales padres de familia que eran usuarios de la guardería ‘Mi Mundo de Colores’ afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron y varios casos de abuso sexual del que fueron víctimas algunos niños que eran cuidados en este lugar ubicado en la calle Camino Viejo a San José, cerca del cruce con Diego de Alcalá, mientras sus padres trabajaban.

El pasado miércoles 5 de marzo que los padres de familia acudieron a recoger a sus hijos y se sorprendieron por la movilización de vehículos oficiales que se encontraba al interior y exterior del establecimiento.

En el sitio se encontraron unidades de la Fiscalía Especializada en la Mujer (FEM) del IMSS y abogados, tras una denuncia contra la maestra Rosa Iveth VG, señalada por la presunta violación de una menor que asistía a la guardería.

Una de las madres de familia, quien descubrió que su hijo fue víctima de un delito tras estudios médicos, narró a Netnoticias la incertidumbre y el temor que vivió al no saber si otros niños también habían sido afectados. Por razones de seguridad, pidió permanecer en el anonimato.

Carolina Hinojos

Contó que tenía poco llevando al infante a la guardería luego de estar desde el mes de octubre en lista de espera para poder obtener un lugar en esa estancia. Señaló que antes de inscribirlo investigó y no encontró denuncias contra personal del lugar, por lo que consideró una opción segura. Sin embargo, recordó que había notado comportamientos extraños en su hijo después de comenzar a asistir.

“Desde que ingreso tenía reportes diarios de que mordía a un niño, que se comportaba agresivo y sin aparente razón mordía a alguien, ya tenía casi dos semanas con esos reportes, a mí y a mi esposo se nos hizo raro que diario reportes”, explicó la mujer.

Ante esta situación entabló comunicación con personal de la guardería donde incluso se dio cuenta del sistema de videovigilancia que tenían, ese día su hijo salió mordido y arañado de la estancia y fue la última ocasión que tuvo algún reporte. Días después, el 5 de marzo, descubrió lo que ocurría dentro del lugar mientras ella trabajaba y sospechó que su hijo también podría haber sido víctima de una agresión sexual.

"El lunes y martes de esa semana no fue a la guardería. El miércoles lo llevé y todo parecía normal, pero cuando regresó, vi toda la movilización: camionetas del IMSS con sus logos y de otras dependencias. Pensé que algún niño se había golpeado o algo así, pero al entrar me dijeron que habría una junta informativa", relató.

“En la reunión habla la directora y explica que el viernes una mami le hablo y le dijo que su hija expresaba que alguien la había lastimado y agredido en la guardería y la directora sigue el protocolo, hace el acompañamiento a la madre de familia y a la niña a la clínica 35 del IMSS, pero les dicen que no hay médico legista y se trasladan a la FEM, hacen la revisión a la menor y hacen la denuncia que confirmó la violación”, agregó. “La directora nos dijo que llegó el viernes a las 10:00 de la noche porque estuvo con la mami y la niña todo el día, dice que el lunes se presentaron familiares de Rosa Iveth V. G. porque fue arrestada el fin de semana en su domicilio", declaró.

Carolina Hinojos

Durante la junta, representantes de la Fiscalía explicaron a los padres que ya tenían acreditados los elementos necesarios para determinar que la agresión ocurrió dentro de la guardería y que no era necesario revisar los videos de seguridad.

“Cuando ya habla la Fiscalía dice que no necesita revisar videos ya que ellos no tienen duda que fue en la guardería la agresión, porque los tres elementos que necesitaban acreditar ya los tenían, nos dicen eso y todos impactados, pero todavía teníamos como que la duda, de que la habían lastimado fuera de la guardería, esperanza pendeja (sic) de uno", mencionó la madre de familia.

Refirió que en esa reunión hubo un enfrentamiento entre personal de la Fiscalía y la guardería ya que la estancia aseguraba que el abuso no había ocurrido dentro de sus instalaciones. Sin embargo, la autoridad investigadora tenía pruebas que acreditaban el ilícito.

Al terminar la reunión el personal de la Fiscalía salió de las instalaciones y la mujer los abordó para generar una cita de revisión de su hijo para el viernes, pero al regresar por él infante fue abordada por la abogada de la estancia quien le aseguró que no se estaban siguiendo los protocolos del IMSS, que deben desplegarse en estos casos.

“En eso me aborda la abogada de la guardería y me dice; mami es que la Fiscalía no siguió el protocolo de nosotros, a lo que yo les pregunte que cuál era y me dijo que cuando hay una sospecha, es quitar a la maestra del contacto de los niños y meterla en estos casos a la cocina, te lo juro fue la abogada de la guardería quien me dijo eso”, dijo la madre indignada por la respuesta de la defensora.

Carolina Hinojos

Confirman más casos

Sobre cómo se enteró que su hijo fue víctima de violentado dentro de la guardería Mi Mundo de Colores comentó lo siguiente.

“El viernes lo llevo a la Fiscalía y desgraciadamente da positivo, me canalizan al Hospital Infantil a seguir un protocolo de una norma y estando ahí te das cuenta que había muchos niños, era un desfile de niños creo que están integrándose por varios delitos; maltrato, abuso y violación, porque muchos dieron negativo a violación y otros a abuso pero sí refieren maltrato de las maestras, muchos tienen pesadillas, es que ya analizando varios papás hemos coincidido en esos comportamientos, pesadillas, berrinche inusuales, cambios de humor, así como contento pero luego triste", puntualizo.

Aunque no ha interpuesto una denuncia formal, aseguró que ya hay más de 30 familias que sí lo han hecho, algunas de manera individual y otras en colectivo. Mencionó que algunos niños han señalado a otras maestras, pero hasta el momento solo Rosa Iveth VG ha sido detenida.

Carolina Hinojos

Dijo que consideran que debe haber más responsables al interior de esta institución ya que por la magnitud del caso, es imposible que no se hayan dado cuenta de lo que sucedía.

“Nosotros como papás creemos que debe haber más responsables porque esos llantos de los niños ¿cómo los callas? alguien debió de ver y escuchar algo, lamentablemente sabemos que este tipo de casos como Techo Comunitario tiene muchos intereses políticos, económicos y de todo”, señaló.

Explicó que la información que tenían en primera instancia es que la niña señalaba tocamiento, pero la carpeta de investigación está por violación agravada.

Sobre cómo se siente tras haberse dado cuenta que su hijo con apenas un mes al interior de la guardería fue víctima de violación aseguró que es una gran impotencia lo que en estos momentos sienten.

"Créeme que estoy en shock, no he podido llorar porque no quiere que mi bebé me vea, yo me aferre a esa guardería, estuve en lista de espera, porque me la recomendaron, porque decían que estaba bien, se siente una impotencia de haber confiado, y créeme que yo pregunte en el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) me siento con mayor coraje y ni siquiera vi las señales, sientes una impotencia cabrión por que como no te diste cuenta", narró.

“La culpa ahorita ya no sirve ya de nada, el chiste es que se haga justicia, que no quede impune, que no nos dejen como Techo Comunitario dos años sin una sentencia y nada más una detenida sabiendo que hay más”, finalizó al asegurar que acudirá ese día a interponer la denuncia ya que lo que buscan es justicia y que este caso no quede impune.

Al solicitar información a la Fiscalía Especializada de la Mujer sobre este caso, comentaron que están esperando para brindarla a través de una rueda de prensa, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comentó no tener información.

Carolina Hinojos

Techo Comunitario: Otro caso similar en Ciudad Juárez

De confirmarse que la agresión de los infantes fue al interior de la guardería Mi Mundo de Colores afiliada al IMSS, será el segundo caso de violación registrado al interior de guarderías en menos de dos años en esta frontera, ya que el pasado 8 de julio se detuvo a Naomi Yamilé R. P., señalada de haber agredido a infantes que acudían a la guardería Techo Comunitario mientras su padres laboraban.

En aquel caso, se registraron más de 20 posibles víctimas de delitos sexuales. La investigación sigue en curso, pero solo hay una persona detenida y la guardería dejó de operar.