El sexenio de Sheinbaum: del derecho al voto a la presidenta

“Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ciudad Juárez.– La historia de las mujeres en México, y en el mundo, ha sido desdeñada, ignorada, invisibilizada por siglos. En este país, la emancipación de la mujer comenzó a crecer con el derecho a la Educación en los tiempos de Reforma, pero tuvo su logro más sustancial hasta el 17 de octubre de 1953, cuando finalmente, las mexicanas consiguen ser reconocidas como ciudadanas con derecho a votar y ser votadas. Aun así, tuvieron que pasar otros 71 años para que una candidata fuera electa mandataria de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo se puso la banda, es la primera presidenta en Norteamérica, unos pasos atrás, pudiera sumarse Kamala Harris como su homóloga estadunidense, en noviembre se define.

“Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar y luego gritaron solas, llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyar a todas las demás, a las bisabuelas que no aprendieron a leer y a escribir porque la escuela no era para niñas… llegan nuestra hijas hermosas y valientes, y llegan nuestras nietas {…}”.