Ciudad Juárez.– Desde hace más de 50 años el oficio del famoso "Señor de los loches" ha sido el sustento de hasta el momento cuatro generaciones, así lo menciona Antonio Jiménez, mejor conocido como "Tony".

En el cruce de la calle Juan de la Barrera y avenida De los Insurgentes, de lunes a sábado, la familia Jiménez atiende a sus clientes con uno de los manjares más populares de la ciudad, pues los lonches fríos han deleitado paladares no solo de los fronterizos, sino de visitantes, turistas y extranjeros.

Un pan blanco más grande que el tamaño regular, lechuga, tomate, cebolla, aguacate, chicharrón de pella, colita de pavo, salchichón, jamón, queso amarillo, queso de puerco, queso blanco, lechuga, tomate, aguacate, chiles curtidos, jalapeño, habanero y serrano logran complementar un loche de al menos un kilo.

Desde 1968, el abuelo de Tony, como se le conoce en la esquina del sabor, recorrió distintos puntos de la ciudad hasta encontrar este espacio, que hasta la fecha sigue atrayendo no solo a los clientes de antaño, sino también a los hijos o nietos de los mismos.

Tony, junto a su hijo y esposa, todos los días llegan con todos los ingredientes para la elaboración de tan conocido lonche, esperando seguir siendo del gusto de los comensales y continuar teniendo el apoyo de los mismos hacia las próximas generaciones.

De 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la tarde "El señor de los lonches" recibe a sus clientes con unos cuantos chicharrones, salsa de la casa y limón para abrir el apetito mientras esperan el plato fuerte.